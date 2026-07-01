Detenida en Puente de Vallecas tras amenazar a una familiar y sus dos hijos con un cuchillo toda la noche

Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Madrid han detenido a una mujer de 48 años tras haber amenazado con un arma blanca durante toda la noche a una familiar y sus dos hijos menores en la vivienda que compartían en Puente de Vallecas.

Los hechos ocurrieron el pasado día 2 de junio en un piso ubicado en la calle Rafael Fernández Hijicos, según han informado a Europa Press fuentes de este Cuerpo policial.

Una llamada alertó a los agentes sobre las 08.30 horas de la presencia de una mujer armada en el domicilio que había amenazado durante toda la noche a las personas con las que residía, una mujer familiar suyo y los dos hijos de esta, menores de edad.

Estas personas se habían refugiado en una habitación de la vivienda por miedo a ser agredidos. Cuando los agentes llegaron al lugar, la familia le lanzó una llave desde la ventana para que pudieran acceder a la vivienda.

Los efectivos policiales entraron en el domicilio con sus pistolas táser, momento en el que la mujer se refugió en otra de las habitaciones de la casa. Tras dialogar con ella, finalmente lograron que abriera la puerta y comprobaron que el habitáculo se encontraba en un deplorable estado.

Finalmente, la mujer fue arrestada por un presunto delito de amenazas graves. Se trata de una mujer de 48 años y nacionalidad española que, según los primeros indicios, podría sufrir algún tipo de trastorno mental.