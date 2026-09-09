Detenida en San Agustín de Guadalix una mujer acusada de varios hurtos por el 'abrazo cariñoso' a personas mayores

Detenida en San Agustín de Guadalix por varios delitos de hurto por el método del 'abrazo cariñoso' a personas mayores - GUARDIA CIVIL

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix a una mujer acusada de hasta cinco delitos de hurto a través del método del 'abrazo cariñoso' a personas de avanzada edad, así como uno más por un presunto robo con violencia.

A la detenida se le acusa de un total de seis delitos, dos de ellos cometidos en la localidad de Meco, otro en Ajalvir y un cuarto en El Molar, mientras que los otros ocurrieron en las provincias de Guadalajara y Toledo, según informa la Benemérita.

Tras llevar a cabo las correspondientes investigaciones, los agentes lograron identificar tanto el vehículo que empleaba para desplazarse, como la identidad de la sospechosa, una mujer con antecedentes previos por hechos similares.

De acuerdo con los relatos de los denunciantes, la mujer se aproximaba a personas de avanzada edad mostrando una actitud especialmente amable y cercana. Una vez establecido el contacto físico, aprovechaba para sustraerles las joyas que portaban.

En uno de los hechos, la mujer llegó a cometer un robo con violencia tras aproximarse a una mujer mayor y arrancarle de un tiró la cadena de oro que llevaba colgada al cuello y huir del lugar. Finalmente fue detenida este lunes en San Agustín de Guadalix.