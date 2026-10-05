Detenida en Usera una mujer con más de 60 gramos de tusi en su vehículo

Más de 60 gramos de tusi intervenidos por la Policía Municpal de Madrid - POLICÍA MUNICPAL DE MADRID

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los agentes de la Policía Municipal de Madrid han confirmado la detención en el barrio de Usera de una mujer de 34 años por la tenencia de más de 60 gramos de tusi en el interior de su vehículo.

Los hechos sucedieron el pasado miércoles 30 de septiembre en torno a las 18 horas, cuando una patrulla del Cuerpo observó en la calle Camino de Perales a un turismo realizar una "conducción errática", por lo que, tras comprobar que el conductor asignado a la matrícula no coincidía con quien llevaba el coche, se procedió a dar el alto, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Al detener el coche, los agentes confirmaron que la mujer que conducía era familiar del titular del vehículo. Esta presentaba un elevado estado de nerviosismo, le temblaban las manos y presentaba dudas a la hora de dar respuesta a las preguntas que se le planteaban.

Los policías se cercioraron de que esta mujer contaba con permiso de conducir y no había consumido sustancias estupefacientes. Al registrarla sí se intervino una bolsa con un contenido de polvo rosa, el tusi, que portaba en el interior de su bolso.

La detenida alegó consumir únicamente los fines de semana y que la sustancia sustraída por los agentes había llegado a sus manos a través de unos amigos que se la habrían regalado.

Los municipales solicitaron una patrulla canina para terminar el registro del coche, en el que detectaron también una báscula de precisión con restos de esta misma droga y 465 euros en efectivo.

Tanto los más de 60 gramos de tusi como la báscula fueron intervenidos por la Policía Municipal, que detuvo a la mujer bajo un delito contra la salud pública.