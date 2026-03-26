Detenidas 13 personas por vandalizar la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM antes del 8-M

Pancarta - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

MADRID 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de trece personas acusadas de cometer actos vandálicos cuando en la tarde del 6 de marzo, en el marco del Día de la Mujer, irrumpieron en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología del campus de Somosaguas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y destrozaron cartelería feminista y mobiliario del centro.

Las investigaciones policiales puestas en marcha tras este incidente lograron identificar a 13 adultos y seis menores edad implicados en los hechos, según ha detallado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en una rueda de prensa, donde han destacado que los detenidos son acusados de delitos de desórdenes públicos, daños y delito contra los derechos fundamentales.

El grupo de jóvenes accedió a la facultad "de forma coordinada" y, ataviados con ropas oscuras y el rostro cubierto, alteraron el normal funcionamiento del centro educativo para después intentar desplegar una pancarta en el hall bajo el lema 'Rechaza el feminismo, abraza la feminidad', acompañado del símbolo de la Falange.

Si bien no se produjo ninguna confrontación violenta entre los sospechosos y el alumnado del centro, los detenidos sí alteraron el normal funcionamiento de la facultad y causaron daños en el mobiliario y el aula empleada por los alumnos para su esparcimiento y que habitualmente usaban las asociaciones estudiantes para planificar actividades.