Detenidas 14 personas por el cultivo de marihuana en la zona norte de Madrid

Plantación intervenida - GUARDIA CIVIL

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han logrado desmantelar una organización criminal dedicada al cultivo de marihuana en la zona norte de Madrid con la detención de catorce personas, ha informado la Comandancia en un comunicado.

Los hechos comenzaron a principios de año, tras tener conocimiento de una posible plantación de marihuana 'in door' en una vivienda ubicada en la localidad de Talamanca del Jarama.

Una vez avanzada la investigación, se logró identificar dos furgonetas utilizadas por la organización para transportar la sustancia estupefaciente entre las diferentes viviendas que tenían arrendadas.

Una de ellas fue intervenida durante la investigación, la cual transportaba 16 kilos de cogollos de marihuana envasados al vacío. Además, una vivienda ubicada en la localidad de Ribatejada era usada como "guardería" de la sustancia estupefaciente por esta organización criminal que estaba perfectamente estructurada.

El líder y sus dos lugartenientes, se encargarían de coordinar y supervisar todo lo referente a la preparación de la sustancia entre las diferentes viviendas.

Contaban con una escala de logística y apoyo encargada de comprar y suministrar materiales para el cultivo de la sustancia estupefaciente, así como otra escala dedicada al cultivo y custodia de la droga de todos los domicilios.

Se han realizado cinco registros domiciliarios donde han intervenido 94 kilos de cogollos de marihuana ya envasados, 2.357 plantas de marihuana, diferentes útiles y material para el cultivo y mantenimiento de la sustancia estupefaciente, así como 25.350 euros en metálico.

La operación culminó con la detención de catorce personas y la investigación de otra por su presunta participación en un delito contra la salud pública, un delito de pertenencia a organización criminal y otro de defraudación de fluido eléctrico.