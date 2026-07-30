Detenidas cinco personas en Leganés en varias operaciones contra el tráfico de drogas durante julio

Intervención policial - POLICÍA NACIONAL

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas en distintas intervenciones policiales relacionadas con la venta de droga durante el mes de julio en la localidad madrileña de Leganés, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

Una de las operaciones se llevó a cabo en un chalet alquilado por alturas, donde la inquilina de la primera planta llevaba a cabo transacciones de droga en la vivienda y realizaba "telecoca", acercando la sustancia estupefaciente a los compradores en su propio vehículo.

En otra operación paralela, fueron desmantelados dos puntos de venta de droga del mismo edificio, incautándose 4000 euros de dinero en efectivo, 800g de cocaína y varios cuadernos con anotaciones de las ventas.

En una intervención policial en vía pública fueron incautados 10 bloques de hachís en el interior de un vehículo y uno más escondido en las partes íntimas de uno de los detenidos.

En otra intervención paralela, los ocupantes de un vehículo fueron sorprendidos por los agentes, emprendiendo la huida a pie, dejándose el turismo abierto y arrojando a la carrera dos bolsas que contenían un total de seis bloques de hachís.

En total, han sido detenidas cinco personas como presuntas responsables de delitos contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial, quien decretó el ingreso en prisión para una de ellas.

En la planta primera o "telecoca", a gusto del consumidor Las investigaciones comenzaron a principios del mes de julio cuando los agentes tuvieron conocimiento de un chalet, alquilado por plantas en el que se estaba llevando a cabo la venta de droga.

Dicha vivienda constaba de un sótano, una planta baja, primera planta y una buhardilla, cada una de ellas alquilada a una familia diferente y donde se compartían algunas zonas como la cocina.

Avanzadas las pesquisas policiales, los agentes lograron constatar que la inquilina de la primera planta recibía numerosas visitas de forma constante e inusual, permaneciendo cortos intervalos de tiempo en el interior y abandonándolo rápidamente.

Además, observaron que otras veces, se dirigía con su vehículo a otros puntos de la localidad o localidades aledañas donde concertaba una cita con sus clientes y realizaba el intercambio de droga a modo de lo que es conocido como "telecoca".

En el chalet, convivía con los inquilinos de otras plantas, algunos familias con hijos menores que llegaron a encontrar por las escaleras comunes o la cocina bolsas pequeñas de plástico con sustancia estupefaciente, lo que suponía un claro peligro para la salud de estos convivientes.

La investigación culminó con la entrada y registro de las zonas comunes y primera planta de este chalet el pasado día 2 de julio, incautándose casi 150 euros de dinero en efectivo y fraccionado, varios útiles para la dosificación y distribución de la droga, así como tres bolsitas que contenían cocaína preparadas para su venta.

Por todo ello, fue detenida una mujer como presunta responsable de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.

DESARTICULADOS DOS PUNTOS DE VENTA DE DROGA EN EL MISMO EDIFICIO

Las investigaciones comenzaron el pasado 15 de julio a raíz de una denuncia interpuesta en dependencias policiales donde un ciudadano manifestaba que en dos viviendas sitas en el mismo edificio se estaban llevando a cabo transacciones de droga.

Avanzada la investigación, los agentes realizaron la entrada y registro simultanea de las dos moradas el día 16 de julio, incautando en su interior más de 4000 euros de dinero en efectivo, casi 800 gramos de hachís, 20 gramos de cocaína, varios útiles relacionados con la venta de sustancia estupefaciente, así como papeles y cuadernos con anotaciones de nombres y cifras relacionados con la venta de droga.

Por todos estos hechos, fue detenida una mujer como presunta responsable de un delito contra la salud pública, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

INCAUTADOS 10 BLOQUES DE HACHÍS EN EL INTERIOR DE UN VEHÍCULO

En una intervención policial el pasado día 8 de julio, mientras los agentes realizaban labores de patrullaje por la localidad de Leganés, observaron a dos varones en actitud sospecha junto a un vehículo estacionado en vía pública.

Tras su identificación, llevaron a cabo un registro del interior del vehículo localizando en la alfombrilla del copiloto una bolsa que contenía en su interior 10 bloques envasados al vacío, al parecer hachís.

En ese mismo instante se llevo a cabo su detención, siendo trasladados ambos varones a dependencias policiales donde se localizó otro bloque más de hachís escondido en las partes íntimas de uno de los detenidos.

Ambos varones, fueron arrestados como presuntos responsables de un delito contra la salud pública pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.

PERSEGUIDOS POR LA POLICÍA MIENTRAS INTENTABAN DESHACERSE DE LA DROGA

El pasado día 13 de julio,en una intervención policial paralela, los agentes observaron un vehículo estacionado con dos ocupantes en el interior, agazapados y revolviendo el contenido de una bolsa.

Ante la presencia policial, comenzaron una inmediata huida a pie, dejando el vehículo de par en par y arrojando dos bolsas de plástico al suelo a su paso.

A escasos metros fue retenido uno de los varones e intervenidas las dos bolsas de las que intentaron deshacerse. En el interior de una de ellas, hallaron dos placas de sustancia estupefaciente divididas en 10 paquetes.

En la otra, localizaron cuatro placas, dividas a su vez en cinco paquetes. En total, fueron incautados casi cuatro kilogramos de hachís junto a 200 euros de dinero en efectivo escondido en el interior del vehículo.

Por todo ello, fue detenido un varón como presunto responsable de un delito contra la salud publica, pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.