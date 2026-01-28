Detenidas cuatro personas por simular actividades laborales en una peluquería de Madrid para cobrar el paro

Archivo - Un coche de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención de dos hombres y dos mujeres acusados de delitos de falsedad documental, administración desleal y fraude contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social por haber dado de alta a trabajadores ficticios en una peluquería de Madrid para luego cobrar prestaciones por desempleo.

En concreto, uno de los detenidos se aprovechó de su actividad profesional como gestor de una peluquería ubicada en el distrito Centro de Madrid para dar de alta en la Seguridad Social a ciudadanos de manera fraudulenta, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El gestor llevó a cabo estas altas sin que los ciudadanos efectuaran actividad laboral alguna y sin el conocimiento del responsable del establecimiento. Asimismo, los trabajadores ficticios aprovecharon el tiempo cotizado para cobrar una prestación por desempleo y llegando a defraudar hasta 24.000 euros.

Las investigaciones comenzaron en septiembre del año pasado a raíz de una inspección realizada en una peluquería por parte de los investigadores. Allí, la titular del local manifestó que los agentes de la Tesorería General de la Seguridad Social le reclamaban varias deudas aunque desconocía los motivos.

Tras las gestiones, los policías tuvieron conocimiento de que el negocio contaba con un gestor --uno de los detenidos-- que, sin llevar a cabo actividad laboral alguna, había dado de alta a ciudadanos a cambio de unas contraprestaciones que oscilaban entre los 300 y 500 euros.

Las pesquisas revelaron también que estos trabajadores ficticios habían cobrado prestaciones por desempleo de manera fraudulenta, aprovechando los periodos de cotización en la empresa investigada, por una cuantía global de más de 24.000 euros.

La Policía Nacional detuvo entre el 1 y el 15 de diciembre a tres de los sospechosos, y finalmente el pasado 9 de enero se llevó a cabo la cuarta detención de estos sospechosos acusados de delitos de falsedad documental, administración desleal y fraude contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social