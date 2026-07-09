Detenidas cuatro personas en Torrelodones por provocar un incendio con una bengala

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MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha informado de la detención de cuatro personas que el pasado 27 de junio provocaron un incendio en Torrelodones tras lanzar una bengala desde el automóvil en el que circulaban por las inmediaciones del Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares.

Los hechos ocurrieron pasadas las 2 horas de la madrugada, cuando se detectó un incendio dentro de la Reserva Natural del citado parque regional. Varias dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid trabajaron hasta las 3.30 horas para poder controlar las llamas, informa la Guardia Civil en un comunicado.

El hallazgo de una bengala por parte de la Policía Local del municipio propició la investigación de la Benemérita, que más tarde logró identificar a los ocupantes de un automóvil que fueron los causantes del lanzamiento de la artefacto pirotécnico. Los sospechosos han sido detenidos por un delito de incendio.

Las llamas afectaron a un paraje que está dentro de la Reserva Natural del Parque Regional de la Cuenca alta del Manzanares, en cuyas inmediaciones se encuentra una residencia canina.

La Guardia Civil ha aprovechado la ocasión para recordar que, en un contexto de altas temperaturas, está prohibido hacer uso de barbacoas, la quema de restos vegetales, el uso de maquinaria que pueda generar chispas o calor, el uso de pirotecnia o arrojar colillas, entre otros.