Detenidas dos personas en Aranjuez por robas en el interior de varios vehículos

La Policía Local de Aranjuez detiene a dos personas por robos en vehículos

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Aranjuez ha detenido a un hombre y una mujer acusados de cometer varios robos en el interior de vehículos durante la madrugada de este miércoles, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

Los hechos se han producido sobre las 3.45 horas en la calle Primero de Mayo, frente al polideportivo municipal de Aranjuez, cuando la Policía ha recibido una llamada de un vecino que alertaba de la presencia de dos personas que discutían mientras rompían la ventanilla de un coche.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de Policía Local que ha encontrado a dos sospechosos cuya descripción coincidía con la facilitada en la llamada ciudadana. Al percatarse de la presencia policial, ambos han intentado huir aunque han sido interceptados.

Durante la persecución, los agentes observaron cómo la pareja arrojaba varias bolsas que contenían numerosos objetos posteriormente identificados como procedentes de los vehículos forzados. En total se han localizado tres coches con signos de robo.

La Jefatura de la Policía Local ha subrayado la importancia de la colaboración vecinal y la rápida comunicación de hechos sospechosos, factores que "permiten una actuación policial más eficaz y contribuyen a prevenir delitos".

Esta intervención se enmarca en el plan conjunto de intensificación de la vigilancia que Policía Local y Policía Nacional mantienen en distintas zonas del municipio ante el repunte de robos en vehículos, reforzando la presencia policial nocturna y el patrullaje preventivo.