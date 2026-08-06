Detenidas dos personas por intentar robar cobre de las vías del AVE a su paso por Anchuelo

Agentes de la Guardia Civil con el material incautado a dos personas acusadas de intentar robar cables de cobre del AVE a su paso por Anchuelo - GUARDIA CIVIL

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos personas a las que sorprendió anoche intentando robar cables de cobre de las vías de la Alta Velocidad Española (AVE) a su paso por la localidad madrileña de Anchuelo.

Los hechos se produjeron cerca de la medianoche del miércoles, cuando agentes de la Guardia Civil de Villalbilla observaron luces en las inmediaciones de la carretera M-213, cerca de las vías del AVE, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Al realizar las comprobaciones oportunas localizaron un vehículo estacionado en la zona e interceptaron a dos varones, que habían provocado daños en la valla perimetral y que estaban manipulando el cable de cobre.

Tras realizar una inspección al interior del automóvil se localizaron cizallas, una palanca, cutters y guantes de trabajo. Así, fueron detenidos por un posible delito de tentativa de robo del cable.