Detenidas dos personas por robar 3.000 euros en locales de hostelería de Boadilla del Monte

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a dos varones como presuntos responsables de hasta cuatro delitos de robo con fuerza en establecimientos de hostelería de Boadilla del Monte en los que llegaron a hacerse con un botín de hasta 3.000 euros.

Las investigaciones comenzaron a partir de un incremento de robos con fuerza durante los meses de agosto y septiembre, según ha precisado la Benemérita en un comunicado.

El 'modus operandi' de los ladrones consistía en forzar los cerramientos exteriores de cristal de los establecimientos, ocultando su rostro y utilizando vestimenta oscura para dificultar su identificación.

A través de este procedimiento consiguieron irrumpir en cuatro establecimientos de los que se llevaron un botín de unos 3.000 euros.

Tras las pertinentes investigaciones del Instituto Armado, la Guardia Civil logró identificar y detener a dos varones a los que se les acusa de delitos de robo con fuerza en las cosas y pertenencia a grupo criminal.