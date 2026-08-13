Detenidas seis personas al desarticular dos grupos especializados en robos en viviendas de la Comunidad

Archivo - Un agente de la Guardia Civil reflejado en el retrovisor de un vehículo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a seis personas en el marco de la operación Hábitat, con la que se han desarticulado dos grupos criminales, asentados en Coslada, San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, especializados en robos con fuerza en domicilios habitados.

La explotación de las operaciones 'Hábitat Embarcaciones' y 'Hábitat Bucle' ha permitido poner fin a la actuación de sendos grupos criminales que actuaban principalmente en la Comunidad de Madrid, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

En el primero, el grupo criminal estaba formado por tres personas y actuaba en bloques de viviendas de varias alturas. Uno de ellos era el encargado de acceder al lugar, colocando marcadores en las puertas de las viviendas para saber si estaba ocupada o no en el momento de ir a cometer el robo.

Posteriormente accedían mediante las técnicas de bumping, ganzuado o impresioning, dependiendo del tipo de cerradura que se encontrasen, llegando a sustraer joyas, relojes, bolsos y dinero en efectivo. A diferencia de otros grupos, éste efectuaba los robos en horario de mañana llegando a cometer entre dos y tres robos en una misma.

Para dificultar la detección por parte de las autoridades policiales y pasar desapercibidos dentro de los edificios accedían una mujer y un hombre mientras que un tercer individuo permanecía en el exterior vigilando.

HÁBITAT BUCLE

El segundo grupo criminal ya había realizado campañas anteriores en España. En este caso, las viviendas elegidas eran unifamiliares situadas en áreas residenciales de la Comunidad de Madrid y Toledo. Accedían a través de puertas o ventanas utilizando el método del resbalón, perpetrando el robo en pocos minutos.

El grupo actuaba generalmente a última hora de la tarde. Mientras uno de los detenidos permanecía en el interior del vehículo vigilando, los otros dos accedían a la vivienda sustrayendo efectos de valor.

Una vez autorizadas las entradas y registros domiciliarios en las viviendas que les servían de refugio se logró intervenir gran cantidad de joyas, relojes, bolsos y dinero en metálico, así como elementos utilizados para perpetrar los robos.

DE TRES CANTOS A POZUELO

Tras su detención, los seis arrestados ingresaron en prisión provisional. Con la desarticulación de ambos grupos se han esclarecido robos en viviendas en las localidades de Tres Cantos, Rivas Vaciamadrid, Arganda del Rey, Valdemoro, Boadilla del Monte, Villanueva de la Cañada, Torrelodones, Las Rozas, Majadahonda, Griñón, Paracuellos del Jarama, Pozuelo de Alarcón, y en localidad toledana de Esquivias.

Con estas operaciones ya son siete los grupos criminales de alta intensidad, especializados en este tipo de delitos, desarticulados por la Guardia Civil en Madrid desde el inicio del año. Gracias a ello han sido detenidas 26 personas de distintos países y 120 los delitos de robo en vivienda esclarecidos.

CONSEJOS

La Guardia Civil recomienda seguir los siguientes pasos para evitar en lo posible robos en las viviendas durante el verano como, por ejemplo, evitar publicar planes de viaje en redes sociales en tiempo real y no hay que comentarlos fuera del entorno cercano.

Además hay que revisar las puertas, ventanas y cerrar siempre con llave. Por supuesto no hay que esconderlas en macetas, bajo el felpudo o en el buzón. Si se detectan marcas extrañas en puerta, cerradura o marco de la puerta de la vivienda se debe avisar a las autoridades policiales.

Otra recomendación pasa por intentar que la vivienda aparente estar habitada. Si un vecino de confianza o cualquier familiar cercano acude a regar las plantas exteriores, mover el felpudo o recoger la correspondencia del buzón romperá el patrón de 'vivienda inactiva'.

Además es aconsejable documentar lo más valorado forografiando joyas, relojes, dispositivos electrónicos o cuadros incluyendo sus números de serie. En caso de que se produzca un robo se podrá acreditar la propiedad de los objetos sustraídos.