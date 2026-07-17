Detenidas seis personas por robar cobre y material de obra en un centro de datos de San Agustín del Guadalix

Detenidas seis personas por robar cobre y material de obra en un centro de datos - GUARDIA CIVIL

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a seis personas como presuntas autoras de cuatro delitos de robo con fuerza y de un delito de pertenencia a grupo criminal por la sustracción de cobre y material de obra de un centro de datos situado junto a la A-1, en el término municipal de San Agustín del Guadalix, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación se inició el pasado 5 de junio, cuando los ahora arrestados accedieron a las instalaciones con el objetivo de sustraer material de obra y cableado de cobre. A partir de ese momento, los agentes llevaron a cabo diversas pesquisas que permitieron identificar a los supuestos responsables de los hechos.

Según ha informado la Guardia Civil, los detenidos consiguieron apoderarse de 275 metros de cable de cobre, alrededor de 800 kilos de cobre en cables de distintas secciones y diversas herramientas, todo ello con un valor aproximado de 18.400 euros.

Como resultado de la operación, los seis sospechosos fueron arrestados como presuntos responsables de cuatro delitos de robo con fuerza y de un delito de pertenencia a grupo criminal. Los investigados cuentan, además, con antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza.