Detenidas siete personas tras un atraco a punta de pistola en una joyería de Ciudad Lineal

Detenidos siete personas por atracar una joyería de Ciudad Lineal, dos de ellos vestidos de religiosos que sirvieron de señuelo - POLICÍA NACIONAL

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a siete personas como presuntas autoras de un robo con violencia e intimidación cometido este miércoles por la mañana en una joyería del distrito madrileño de Ciudad Lineal, donde parte de los implicados se hicieron pasar por religiosos para acceder al establecimiento.

Los hechos se han producido sobre las 11.30 horas, cuando se ha recibido la primera alerta de un atraco en curso en la calle Alcalá, donde un hombre con una sotana y una mujer con hábito habían entrado en la joyería y solicitado a una empleada que les mostrara diversas piezas. En ese momento, un tercer individuo ha aprovechado para introducir violentamente a la trabajadora en la trastienda.

La rápida intervención del Grupo XIII de Atracos de la Brigada Provincial de Policía Judicial, con el apoyo de agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC), ha permitido detener a los tres sospechosos cuando aún se encontraban en el lugar, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Durante la actuación, el hombre disfrazado de sacerdote ha llegado a encañonar con un arma de fuego a dos policías, por lo que ha sido reducido por los agentes.

La investigación ha permitido además localizar y arrestar a otras dos personas en las inmediaciones del establecimiento, donde presuntamente estaban realizando labores de vigilancia para facilitar el robo y alertar de una posible presencia policial.

PERSECUCIÓN POR LA M-30

Posteriormente, los agentes han iniciado una persecución de un vehículo en el que viajaban otros dos integrantes del grupo. El turismo ha sido finalmente interceptado en la M-30, a la altura de la salida de Puente de Ventas, después de que sus ocupantes embistieran un vehículo policial durante la huida.

La Policía Nacional ha intervenido un arma de fuego y mantiene abierta la investigación para determinar si los detenidos podrían estar relacionados con otros hechos delictivos similares. Todos ellos han sido arrestados como presuntos responsables de un delito de robo con violencia e intimidación.

Con este son ya varios los atracos armados a joyerías en la Comunidad de Madrid en las últimas semanas. El más reciente ocurrió a comienzos de semana en un centro comercial de Torrelodones, y la semana anterior se produjo otro en La Vaguada. En mayo hubo un robo en Vallecas y días antes otro en un local de compraventa de oro en Torrejón de Ardoz.