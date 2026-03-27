Detenidas tres personas por almacenar y distribuir marihuana y hachís desde una asociación cannábica de Chamberí

Mariuana y hachís incautado en una asociación cannábica de Chamberí (Madrid). - POLICÍA NACIONAL/POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Municipal de Madrid han detenido a dos mujeres y un hombre acusados de delitos contra la salud pública por almacenar y distribuir ilegalmente marihuana y hachís desde una asociación cannábica que se escondía tras un establecimiento de "experiencias inmersivas".

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana, cuando policías del Grupo de Atención al Ciudadano patrullaban por la zona y se percataron de un fuerte olor a marihuana que provenía de un establecimiento de ocio donde presuntamente se ofrecían "experiencias inmersivas", según un comunicado conjunto de ambos Cuerpos.

Tras acceder al local y entrevistarse con los empleados, los agentes descubrieron que realmente se trataba de una asociación cannábica, a pesar de que no estaban publicitados como tal. En el interior se incautaron cuatro kilos de marihuana, casi 1.500 gramos de hachís, 30 kilos de resina de hachís, 80 pastillas y útiles para la distribución de sustancias.

Tras unas rápidas pesquisas, la Policía comprobó que esta empresa estaba dada de alta como asociación cannábica y usaba su apariencia legal para almacenar y distribuir sustancias estupefacientes, ya que carecía de licencia para la distribución lícita de estas sustancias.

A los detenidos se les acusa de un posible delito contra la salud pública, y a uno de ellos además se le imputa también asociación ilícita. Los tres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.