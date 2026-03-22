Detenidas tres personas por homicidio en grado de tentativa por la agresión a una mujer en Sevilla la Nueva

Archivo - Ambulancias del SUMMA112 tras una agresión a una mujer de 30 años en su casa en Sevilla la Nueva - EMERGENCIAS 112 COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres personas fueron detenidas el pasado miércoles 18 de marzo por homicidio en grado de tentativa a una mujer en el municipio madrileño de Sevilla la Nueva. Dos fueron arrestadas en la localidad de Móstoles y otra en Quijorna.

Entre las personas arrestadas están los presuntos autores materiales de la agresión, que dejó a la víctima con quemaduras graves.

La mujer, de 30 años, fue agredida el pasado 2 de febrero en una vivienda de la calle Constitución, donde sanitarios tuvieron que atenderla de urgencia por fracturas en varios huesos y quemaduras de distinto grado en el 50% de su cuerpo.

La joven, que continúa ingresada en el Hospital de La Paz, fue rociada con líquido inflamable y posteriormente le prendieron fuego.

En estos momentos, la Guardia Civil continúa con la práctica de diligencias --declaradas secretas-- y los detenidos han pasado a disposición de la Autoridad Judicial competente.