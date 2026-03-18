Detenidas tres personas que intentaban robar vallas en las Lagunas de Horna en Getafe . - POLICÍA LOCAL DE GETAFE

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Getafe ha detenido a tres personas por el intento de robo de vallas en el entorno natural de las Lagunas de Horna.

La actuación fue realizada por los agentes del turno de noche de la Unidad de Policía Local de Perales del Río mientras realizaban labores de vigilancia a la altura de dicho entorno natural, ha informado el Ayuntamiento de Getafe en un comunicado.

Los agentes actuaron ante la sospecha de que se pudieran estar realizando vertidos ilegales en el paraje natural desde una furgoneta en las inmediaciones.

Tras comprobar que esta carecía de seguro, finalmente dieron con los tres sospechosos que fueron identificados. Posteriormente se encontraron vallas del perímetro de las lagunas que habían sido cortadas con una radial para ser robadas.

GRAN VALOR AMBIENTAL

Este enclave ha sido recientemente reconocido con el galardón 'Sendero Azul' por el camino que comunica el área industrial de Los Olivos con las Lagunas de Horna.

El galardón reconoce el valor ambiental y educativo de este entorno en Getafe, además de visibilizar el trabajo realizado por entidades, vecinos y Gobierno municipal en favor de la biodiversidad.

Getafe ha sido el segundo municipio de la Comunidad de Madrid en recibir este reconocimiento. El Gobierno local está avanzando en la conservación de esta zona, con actuaciones para adecuar el camino, instalar la cartelería y señalética homologadas por la entidad responsable de Senderos Azules --Adeac-- y se izará la bandera en los próximos meses para que los vecinos puedan disfrutar y aprender de este entorno.

Además, se ampliarán las actividades de educación ambiental del programa que se realiza actualmente, aprovechando los recursos incorporados por Sendero Azul.

El Sendero Azul recorre 1,5 kilómetros iniciándose en el área industrial de Los Olivos y finalizando en las Lagunas de Horna, desde el que se puede observar los diferentes usos del suelo, agrícolas y renaturalizados, así como la recuperación de una zona natural con "un valioso desarrollo de la biodiversidad en las últimas décadas".