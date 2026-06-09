Detenidas tres personas en una persecución entre Madrid y Getafe que deja ocho policías heridos leves

Archivo - Foto detalle de una moto y casco de la Policía de Getafe - JUANRAMON.MAIKEL - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una persecución policial ocurrida anoche entre Getafe y el sur de Madrid concluyó con la detención de tres personas y la intervención de diverso material presuntamente relacionado con actividades delictivas, así como un balance de ocho agentes de diferentes Cuerpos heridos leves.

La intervención comenzó cuando un agente de la Guardia Civil fuera de servicio detectó en las inmediaciones del centro comercial Nassica a un individuo al que reconoció por investigaciones previas y sobre el que pesaba una orden de búsqueda para su ingreso en prisión, según han señalado fuentes municipales.

Este guardia civil inició entonces un seguimiento discreto, al tiempo que informó a la Central Operativa. Rápidamente varias patrullas de la Policía Local de Getafe se unieron a la persecución, a lo que el sospechoso, ya en la carretera A-42, embistió a dos coches policiales y siguió hacia Madrid.

La persecución se extendió por distintas calles del sur de la capital, como el paso de Santa María de la Cabeza o el paseo de Acacias, donde el fugado volvió a colisionar contra vehículos policiales antes de tomar de nuevo la A-42 en dirección Toledo.

Finalmente, un operativo conjunto de Policía Local, Nacional y Municipal de Madrid consiguió interceptar el vehículo y detener a sus tres ocupantes tras nuevas embestidas contra patrullas y otros vehículos de la calzada.

El balance final es de cuatro agentes de Policía Local heridos durante la actuación, así como dos policías nacionales y otros dos municipales. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha trasladado su agradecimiento a los agentes y les ha deseado una pronta recuperación.

Durante la actuación se intervinieron además 15 cajas de perfumes, además de herramientas como picos, mazas, martillos rompecristales y guantes de tipo cristalero, entre otros objetos. Los tres arrestados mostraron una actitud "violenta y desafiante" tras ser detenidos, según remachan las citadas fuentes.