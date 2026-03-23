Detenidas tres personas en Usera mientras se preparaban para estafar a ancianos por el método del 'tocomocho'

Efectos incautados a tres sospechosos de estafar a ancianos por el método del 'tocomocho'. - JEFATURA DE POLICÍA NACIONAL DE MADRID

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este lunes de la reciente detención de dos hombres y una mujer en el distrito madrileño de Usera mientras se preparaban para estafar a personas mayores a través del método del 'tocomocho'.

Los hechos se produjeron el pasado jueves, cuando una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano realizaba labores de prevención se percató de un vehículo que circulaba llamativamente lento y sus ocupantes observaban a ancianos que caminaban por la calle.

Los agentes procedieron entonces a dar el alto al vehículo e identificar a los ocupantes, que fueron inmediatamente detenidos debido a que sobre ellos pesaba una reclamación judicial previa, según ha informado la Policía en un comunicado.

Además, entre sus pertenencias se incautaron diversos efectos relacionados con este tipo de estafas, sobres con notas adhesivas aparentando ser dinero en efectivo, un paquete con gomas elásticas, boletos de sorteos, una cartilla bancaria, varias joyas y más de 800 euros en billetes fraccionados.

A estos tres detenidos se les acusa de un presunto delito contra el patrimonio y reclamación, por lo que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.