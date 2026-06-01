Detenido en la M-40 por transportar más de 100 kilos de hachís en el maletero de su coche

Paquetes de hachís incautados a un conductor en la M-40 en Boadilla del Monte - GUARDIA CIVIL

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un conductor al que sorprendieron transportando más de 100 kilos de hachís en varios bultos en el interior del maletero de su coche mientras circulaba por la carretera M-40 a la altura del término municipal de Boadilla del Monte.

Los hechos ocurrieron el martes de la semana pasada, cuando agentes de la Guardia Civil observaron al conductor de un vehículo en actitud sospechosa, por lo que decidieron darle el alto en una zona segura y comprobar el interior, según un comunicado de la Benemérita.

Durante el registro, los agentes encontraron tres bultos del mismo tamaño y parecidos a una caja de cartón en el interior del maletero. Una vez abierto uno de los bultos, encontraron varios envoltorios de plásticos cerrados herméticamente y que desprendían un fuerte olor.

Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes corroboraron que se trataban de unos 107 kilos de hachís, motivo por el que el conductor fue detenido por un presunto delito contra la salud pública y tráfico de drogas.