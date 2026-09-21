Detenido en Alicante el presunto autor de la muerte de su pareja en Leganés

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Alicante a un hombre de 35 años como presunto responsable del asesinato de su pareja este fin de semana en la localidad madrileña de Leganés, a quien encontraron en su vivienda con signos de violencia y varias heridas por arma blanca.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado sobre las 15.15 horas, cuando un hombre alertó a la Policía Nacional porque alguien había entrado a robar a la vivienda de su hija, cerca de Zarzaquemada. Una vez en el domicilio, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de una mujer de unos 34 años.

En ese momento, el Grupo VI de Homicidios de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones que, en apenas 24 horas, culminaron con la identificación y localización del presunto autor en San Juan, en la localidad de Alicante, según han precisado fuentes policiales.

Las pesquisas de la Policía han logrado averiguar que la pareja convivía desde hace un año y medio y que el hombre, español y sin denuncias previas en su contra, se encuentra detenido por un presunto delito de homicidio a la espera de ser puesto a disposición de la autoridad judicial.