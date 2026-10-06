Detenido en Atocha un hombre con casi 400.000 euros en billetes falsos de 200

Archivo - Agentes la Policía Nacional realizan controles de movilidad en la estación de AVE Puerta de Atocha. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de falsificación de moneda tras localizarle en la estación de Atocha, en Madrid, con casi 400.000 euros en billetes falsos de 200 euros, además de una máquina de contar dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado 23 de septiembre sobre las 13.45 horas, cuando agentes que realizaban un control aleatorio de prevención en la estación madrileña observaron a un hombre que, al percatarse de la presencia policial, tomó una actitud nerviosa.

Además de su "nerviosismo injustificado", el sospechoso emprendió la marcha de forma acelerada y con actitud huidiza, por lo que los agentes procedieron a identificarle y registrar el contenido de las dos mochillas que cargaba, informa la Jefatura Superior de Policía.

En una de las mochilas los agentes localizaron múltiples fajos de billetes de 200 euros falsos, mientras que en la otra encontrar diversos efectos, entre ellos una máquina de contar dinero.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la detención del sospechoso y se incautaron de casi 400.000 euros. El detenido fue puesto posteriormente a disposición de la autoridad judicial como presunto autor de un delito de falsificación de moneda.