Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de atracar dos veces la misma joyería del distrito madrileño de Ciudad Lineal en menos de una semana y sustraer en el segundo asalto joyas por valor de casi 300.000 euros, además de dinero en efectivo que pudo ser devuelto a la joyería tras el arresto.

El primer robo tuvo lugar el 30 de octubre, cuando el individuo entró en el local y, cuchillo en mano, amenazó a la empleada mientras colocaba piezas de oro en uno de los mostradores. El atracador se hizo con las joyas, obligó a la trabajadora a entregarle la recaudación y huyó a la carrera.

Las pesquisas puestas en marcha tras aquel suceso permitieron identificar rápidamente al presunto autor, que apenas unos días después, el 3 de noviembre, volvió a asaltar el mismo negocio con un 'modus operandi' similar, según ha explicado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

En esta ocasión, el atracador se hizo con un botín valorado en unos 300.000 euros y dinero en efectivo, y volvió a huir del lugar en esta ocasión rumbo a una vivienda de su entorno familiar, donde tenía la intención de esconder los objetos robados.

Sin embargo, los agentes de Policía Nacional desplegados en un dispositivo para localizarle consiguieron encontrarle poco después del atraco. Al darle el alto, el sospechoso hizo caso omiso y, de hecho, emprendió su huida mientras se desprendía de pequeñas bolsas con joyas en su interior.

Los agentes lograron alcanzarlo y, durante el cacheo, encontraron más bolsas con piezas de joyería en su interior y un cuchillo, todo ello oculto entre su ropa. Por esto, el hombre fue detenido por un delito de robo con violencia y fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Los agentes lograron recuperar gran parte del botín del segundo atraco y devolvieron las joyas al establecimiento, de tal forma que se ha logrado resarcir de parte del daño ocasionado.