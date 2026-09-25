Detenido en Bruselas el presunto autor del homicidio del gerente de un prostíbulo de Madrid en 2020

Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL BURGOS

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil en la que también ha colaborado la Policía Federal de Bélgica, han detenido al presunto autor de un homicidio cometido en Madrid en el año 2020, ha informado la Dirección General de la Policía.

Los hechos sucedieron en el mes de febrero cuando el prófugo, junto a otros tres individuos, accedió a un prostíbulo para sustraer la recaudación.

Durante el robo, el gerente se resistió y recibió un disparo en la cabeza que acabó con su vida. Tras los hechos, se puso en marcha un equipo conjunto de investigación entre Policía Nacional y Guardia Civil y las primeras gestiones determinaron que había huido de la capital para esconderse en Cataluña, desde donde habría abandonado el país.

Tras años de numerosas gestiones, se llegó a la conclusión que podría residir en Bruselas donde el pasado martes fue arrestado por autoridades belgas. En el momento de su detención portaba documentación falsa.