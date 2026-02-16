Detenido por cometer 60 robos en vehículos estacionados en garajes de Puente de Vallecas

Archivo - Coche patrulla de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) - La Policía Nacional ha detenido a un varón acusado de cometer 60 robos en interior de vehículos estacionados en garajes comunitarios situados en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid en un comunicado.

El arrestado se mantenía escondido y al acecho en las inmediaciones hasta que encontraba la oportunidad de acceder al interior de los inmuebles sin ser visto por ninguno de los moradores. El autor también desarrolló su actividad delictiva en trasteros y establecimientos comerciales, aprovechando las horas nocturnas para llevar a cabo los robos.

Por todos estos hechos, este hombre ha sido detenido como presunto autor de 60 robos con fuerza, siendo decretado su inmediato ingreso en prisión por parte de la autoridad judicial.

La investigación se inició al tener conocimiento de múltiples robos con fuerza cometidos en Puente de Vallecas. Las pesquisas permitieron averiguar que el autor siempre utilizaba el mismo modus operandi, que consistía en esperar en las proximidades del edificio en el que iba a cometer los hechos delictivos para aprovechar cuando algún vecino accedía al interior para colarse sin ser descubierto.

El varón recorría todas las plantas de los garajes hasta localizar los coches en los que se había especializado, que eran, en su gran mayoría, vehículos de transporte con conductor dotados de una ventanilla auxiliar triangular.

Además, para evitar que alguna alarma le delatara, en lugar de fracturar la misma, las desmontaba cuidadosamente y así tenía pleno acceso a las pertenencias que el propietario guardaba en el interior.

INTENTÓ EVADIR LA ACCIÓN POLICIAL HUYENDO A LA CARRERA

Las pesquisas policiales permitieron averiguar que los hechos delictivos con características similares que se estaban cometiendo en el distrito, eran llevados a cabo por el mismo varón, por lo que se estableció un dispositivo para su detención.

Por todo ello el pasado día 8 de febrero, se localizó a este hombre que trató de evadir la acción policial, emprendiendo su huida a la carrera, siendo interceptado por los integrantes del operativo, siendo arrestado y puesto a disposición de la autoridad judicial, quien decretó su inmediato ingreso en prisión.

Como consecuencia de la labor de investigación policial, han podido ser esclarecidos 60 hechos en los que este varón se encontraba implicado y en los que había perpetrado robos con fuerza en vehículos, trasteros y comercios de la zona.