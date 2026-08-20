Detenido por cometer presuntamente robos en el interior de vehículos en Majadahonda utilizando un inhibidor

Un coche de la Guardia Civil de Asturias frente al centro de menores de Sograndio - EUROPA PRESS ASTURIAS

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha logrado identificar y detener a un hombre tras cometer ocho robos con fuerza en el interior de vehículos en Majadahonda empleando un inhibidor de frecuencia, ha informado el Cuerpo en un comunicado.

Se le atribuyen también dos delitos de estafa utilizando las tarjetas bancarias sustraídas y otros seis contra la seguridad vial por conducir con la retirada judicial de su permiso de conducción.

El detenido actuaba en las zonas de estacionamiento de superficies comerciales y utilizaba para ello un inhibidor de frecuencia con el que presuntamente neutralizaba los sistemas de cierre centralizado de los vehículos, sin causar daños visibles en las cerraduras.

Una vez en el interior sustraía todo tipo de efectos y dispositivos electrónicos, con valor superior a 7.800 euros, así como tarjetas bancarias, que posteriormente utilizaba para realizar compras fraudulentas.

El detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, contaba con numerosos antecedentes por hechos similares. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.