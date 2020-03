Detenido por conducir por una acera de la Castellana para evitar el atasco y colgar el vídeo en las redes

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Madrid han detenido a un joven de 29 años por conducir ayer su vehículo temerariamente por una acera peatonal del Paseo de la Castellana de Madrid para eludir un atasco y publicar el vídeo en redes sociales, ha informo la Benemérita en redes sociales.

El conductor, A.G.S., español de 29 años de edad y con muchos antecedentes policiales, ha sido arrestado tan solo 12 horas después de los hechos. Se enfrenta a un delito de conducción temeraria, que acarrea en este caso una pena de entre 6 meses y dos años de prisión y pérdida del carné de conducir, con requisado de vehículo.

El detenido circulaba por la acera con un coche de la marca Mercedes durante la manifestación convocada ayer por el sindicato Jusapol para evitar las aglomeraciones que había provocado. De hecho, hizo un vídeo con imágenes de lo que estaba haciendo y jactándose de ello, colgándolo posteriormente en Instagram.

"Yo me voy por aquí. A mí la Policía me come los huevos.... y a quien lo esté viendo, me come los huevos. Mira por donde me voy, por la acera, porque yo no tengo que hacer manifestación ni hostias", tras lo que insultó de nuevo al Cuerpo Policial y balbuceó que él ganaba mil euros al día.