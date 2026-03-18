Detenido por encañonar con una escopeta a dos agentes de incógnito en la Cañada Real en Madrid

Escopeta incautada a un hombre acusado de encañonar a agentes de Policía Municipal de Madrid en la Cañada Real e incluso llegar a disparar al aire - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención de un hombre acusado de encañonar con su escopeta a dos agentes de incógnito que investigaban posibles vertidos ilegales en el conflictivo Sector 6 de la Cañada Real.

Los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo sobre las 18.15 horas en el camino Leña de la Cañada Real, por donde una pareja de agentes circulaba en un vehículo de incógnito para observa posibles vertidos ilegales en la zona.

En ese momento es cuando aparece un hombre de unos 50 años que les encañona con su escopeta, una Lanber Ibargun de calibre 12, mientras se queja de unos supuestos vertidos ilegales de escombros, según han informado fuentes policiales.

En ese momento, los agentes se identifican y muestran su placa, si bien el hombre hace caso omiso y, tras gritar "Me suda la polla que seáis Policía", realiza un disparo al aire con su escopeta.

Ante estos hechos, los agentes volvieron a identificarse y procedieron a desenfundar su arma reglamentaria para exigir al hombre que baje el arma, a lo que el sospechoso finalmente atiende a las indicaciones de los policías.

Los agentes de Policía Municipal proceden entonces a la detención de este hombre, un varón español de casi 50 años al que se le acusa de un presunto delito de atentado a agente de la autoridad y amenazas graves de muerte con un arma de fuego.