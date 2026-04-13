Detenido tras escapar de la Policía en Getafe y chocar con su coche en El Pardo

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MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre de unos 34 años que se había dado a la fuga en Getafe y, tras protagonizar una persecución por varias carreteras de la zona, ha terminado colisionando en la M-40 a la altura de El Pardo.

Los hechos se han producido en torno a las 5 horas, y en el despliegue policial han estado implicados agentes de la Policía Nacional de Getafe y Parla, municipios por donde se ha producido la persecución hasta acabar en Madrid, apuntan fuentes policiales.

Al detenido se le imputa un posible delito contra la seguridad vial y no se le ha practicado prueba de alcoholemia, si bien ha sido trasladado al hospital debido a la colisión. En el incidente no se han visto afectados vehículos más que el protagonista de la fuga.