Detenido un grafitero por causar daños en diferentes trenes de Madrid y Castilla y León

Agentes de la Guardia Civil detienen a un varón por pintadas o graffitis en la red ferroviaria desde el año 2021 en la Comunidad de Madrid y Comunidad de Castilla y León. - GUARDIA CIVIL

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) - Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Madrid han logrado detener a un varón por ocasionar daños por realizar diferentes pintadas o graffitis en la red ferroviaria desde el año 2021 en la Comunidad de Madrid y Castilla y León.

Tras el análisis de denuncias interpuestas con motivo de la realización de pintadas en vagones de tren e instalaciones ferroviarias de diferentes líneas de cercanías de las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla y León, ocurridos entre los años 2021 y 2024, se logró vincular al supuesto autor con diferentes firmas y dibujos.

Durante la investigación se contó con la colaboración de la Policía Local de Collado Villalba, que intervino en su identificación mientras el autor realizaba una pintada de manera infraganti en un muro en la localidad de Collado Villalba.

Gracias a le identificación mencionada y tras las respectivas comprobaciones y pesquisas, se pudo comprobar además que esta persona, junto con otras identificadas y de manera coordinada, accionaban la alarma del tren para posteriormente realizar los graffitis.

Finalmente, se ha logrado detener a este varón de 22 años por ocasionar 12 supuestos delitos de daños ocasionando un perjuicio económico de más de 150.000 euros, así como un supuesto delito de desórdenes públicos y un delito de pertenencia a grupo criminal.