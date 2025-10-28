Detenido un hombre de 29 años por agredir sexualmente a un menor al que conoció por TikTok

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Policía Municipal de Madrid. - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid detuvo el pasado domingo a un hombre de 29 años por presunta agresión sexual a un menor de edad, al que dijo haber conocido en la red social TikTok y con quien mantenía una actitud "cariñosa" en los jardines del Palacio de Vista Alegre, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Los hechos ocurrieron sobre las 18 horas del domingo, cuando agentes de la Comisaría Integral del Distrito Carabanchel recibieron un aviso de que un varón mantenía una actitud sospechosa con un menor sin que parecieran tener vínculos familiares, ha informado la Policía Municipal en un comunicado.

Los agentes se trasladaron hasta el lugar y poco después lograron sorprender a ambos besándose escondidos entre árboles. Al ser preguntados por el motivo de encontrarse allí y de qué se conocían, el menor afirmó "de forma apresurada" que se trataba de su tío.

Sin embargo, los agentes solicitaron la documentación al adulto, un ciudadano colombiano de 29 años que terminó reconociendo que no tenía relación familiar con el menor, sino que le había conocido a través de la red social TikTok hacía un año y que ya habían quedado en varias ocasiones.

Sin embargo, el detenido señaló que en ningún caso habían llegado a mantener relaciones sexuales, justificando además su conducta como algo normal en su país de origen. Tras estas declaraciones, los agentes procedieron a detener al adulto ante un posible delito de agresión sexual a un menor.

El sospechoso fue trasladado a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de la Policía Nacional, donde se formalizó la detención. Por otro lado, los agentes localizaron a la madre del menor, a quien informaron de todos los detalles, los cuales ella desconocía. Los agentes tutores del distrito han abierto un expediente de protección al menor.