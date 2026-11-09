Detenido un hombre de 40 años en Batres por cultivar 714 plantas de cannabis en una vivienda

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha sido detenido en la localidad de Batres como presunto responsable de una plantación de marihuana en el interior de una vivienda unifamiliar, donde los agentes intervinieron 714 plantas de cannabis y 13 tabletas de resina de hachís.

La investigación se inició a principios de septiembre, después de que se recibieran diferentes quejas vecinales que alertaban de la posible existencia de un cultivo indoor de marihuana en una propiedad del municipio, ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Tras realizar las comprobaciones oportunas y confirmar la información, los agentes llevaron a cabo una entrada y registro en el inmueble, donde localizaron e intervinieron las 714 plantas de cannabis, además de 13 tabletas prensadas de resina de hachís. Durante la actuación también se incautaron diferentes productos y utensilios para el cultivo y mantenimiento de la plantación.

Como resultado de la operación, fue detenido un varón de 40 años como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico.