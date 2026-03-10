Detenido un hombre en Carabanchel mientras robaba de madrugada en un establecimiento comercial

Detenido un hombre en Carabanchel mientras robaba en un establecimiento comercial de madrugada - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA NACIONAL DE MADRID

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que se encontraba robando en un establecimiento comercial del distrito madrileño de Carabanchel y al que sorprendieron gracias al reguero de sangre que había dejado en el suelo tras hacerse una herida al romper el cristal del escaparate.

Los hechos se produjeron durante la madrugada del lunes en la calle Pinzón de Carabanchel, donde agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) se encontraban realizando labores de prevención cuando escucharon ruidos dentro de un local, observando el cristal roto y restos de sangre en el pavimento.

Ante estos indicios, los agentes entraron al local y sorprendieron a un varón que presentaba heridas en sus manos y restos de sangre en la ropa. En el interior del local había un limpiaparabrisas que habría usado para romper el cristal y acceder al establecimiento, según ha informado la Policía.

Los agentes también encontraron la caja registradora del comercio en el suelo y, siguiendo el reguero de sangre, llegaron hasta una furgoneta estacionada en la calle a escasos metros del lugar, con la ventanilla izquierda abierta y una televisión en su interior.

Por estos hechos, los agentes procedieron a la detención de esta persona como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, siendo inmediatamente puesto a disposición de la autoridad judicial.