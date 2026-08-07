Detenido un hombre en la desarticulación de un punto de venta de droga en una vivienda de Puente de Vallecas

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MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con Policía Municipal de Madrid, han desarticulado un punto de venta de drogas ubicado en un domicilio del distrito madrileño de Puente de Vallecas, una operación en la que ha sido detenido un hombre, ha informado la Jefatura Superior en un comunicado.

Las investigaciones comenzaron a principios de abril, cuando a raíz de varias intervenciones policiales en la calle los agentes sorprendieron a varios individuos realizando intercambios de sustancias estupefacientes.

los policías pudieron constatar un gran trasiego de personas que abandonaban la vivienda tras permanecer escasos minutos. Finalmente, el operativo se llevó a cabo el pasado 25 de junio, con la entrada y registro de este domicilio.

Entonces se incautaron más de 1.000 mililitros de GHB, 18 gramos de éxtasis, 12 gramos de mefredona, un bate de béisbol, 80 euros, 5 gramos de metanfetaminas y diversos útiles para el consumo y distribución de sustancias estupefacientes.

Por todo ello fue detenido un varón, como presunto responsable de un delito contra la salud pública pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial, que decretó su ingreso en prisión provisional.