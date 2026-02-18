Detenido un hombre en Madrid acusado de incendiar la vivienda de su hijo

Detenido en Latina por incendiar la vivienda de su hijo - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado este miércoles de la reciente detención de un hombre acusado de un delito de incendio por intentar quemar de madrugada la vivienda de su propio hijo, ubicada en el distrito madrileño de Latina.

Los hechos sucedieron sobre la una de la madrugada del 15 de febrero, en una vivienda situada en el segundo piso de un bloque en la calle Trompas, cuando los agentes fueron requeridos por un incendio en una vivienda y la presencia de humo en el exterior.

A su llegada al lugar de los hechos observaron la presencia de fuego activo en la puerta de acceso al piso --tanto en el marco, como en la parte baja de la puerta-- que, ante el riesgo de que se propagara al interior, fue extinguido por Bomberos del Parque 12 del Ayuntamiento de Madrid.

Los agentes se percataron de que junto a la puerta en llamas había un bidón negro de cuyo interior provenía olor de algún producto acelerante de la combustión. Miembros de la Científica de la Policía Nacional acudieron al lugar para custodiar e investigar el bidón.

Por su parte, personal del Samur-Protección Civil atendió a una vecina que manifestaba síntomas de inhalación leve de humo.

DESCANSANDO EN LAS ESCALERAS DEL EDIFICIO

A continuación apareció en el lugar el propietario de la vivienda, un joven español de unos 23 años que manifestaba sus sospechas de que el posible autor del incendio fuera su propio padre, con quien no mantiene una buena relación e incluso hay denuncias.

El joven ofreció entonces una descripción física de su padre, aportando incluso fotografías. Vecinos de la zona trasladaron en ese momento a los agentes que habían observado a un hombre de esas mismas características deambulando previamente por el lugar.

Es por esto que los agentes realizan batidas por la zona, localizando finalmente al padre del joven sentado en las escalares del descansillo del propio edificio. A preguntas de la Policía, afirmó que estaba ahí descansando, sin dar explicación lógica a por qué se encontraba en el bloque de viviendas si no residía ahí.

Los agentes municipales se percataron de que llevaba consigo una mochila de grandes dimensiones, compatible con el transporte del citado bidón. Durante el registro de sus pertenencias, la Policía localizó un mechero, si bien el sospechoso afirmó que era fumador habitual.

Sin embargo, los agentes no encontraron tabaco entre las pertenencias del sospechoso, y su hijo negó la versión del padre, asegurando que no era fumador. Por todo esto, la Policía detuvo al padre por un posible delito de incendio y se encuentra a la espera de que el informe pericial señale otros posibles delitos.