Detenido un hombre en Madrid por vender droga que escondía en su coche y agredir al agente que se la incautó

Archivo - Imagen de archivo de un coche de Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención en el distrito de Salamanca de un hombre que vendía droga que escondía en un compartimento oculto bajo la palanca de freno de mano de su vehículo y que, cuando los agentes se la incautaron, trató de agredirles para recuperarla.

Los hechos se produjeron el pasado martes por la tarde, sobre las 17 horas, en la calle Jorge Juan de Madrid, donde los agentes de paisano observaron a un varón en estado de nerviosismo que esperaba a un coche. Al llegar este vehículo, el varón subió y, tras avanzar unos pocos metros, entregó varios billetes al conductor a cambio de una bolsa de color blanco.

Los agentes de paisano, que habían realizado una vigilancia discreta de todo lo sucedido, interceptaron a esta persona tras bajar del vehículo y, durante el interrogatorio, terminó confesando que el conductor del vehículo le había vendido cocaína, tal y como han relatado fuentes policiales.

Por otro lado, otro indicativo de Policía Municipal que se encontraba en la zona dio el alto al vehículo sospechoso, observando que el conductor aún llevaba varios billetes en su mano izquierda. En un momento dado, hace caso omiso a las indicaciones de los agentes e incluso trata de abandonar el coche de forma sorpresiva.

Es en ese momento cuando el sospechoso inicia un forcejeo con el agente que le había incautado sus pertenencias para tratar de recuperarlas.

DROGA OCULTA BAJO EL FRENO DE MANO

A continuación, los agentes de la Policía Municipal de Madrid proceden al registro del vehículo, encontrando en la zona de la palanca del freno de mano un compartimento oculto bajo una tapa de plástico. En el interior de este hueco los agentes localizan un guante con varias bolsas de plástico en su interior.

La primera comprobación en el lugar apunta a que se podría tratar de varias dosis de cocaína rosa --también conocida como tusi--, así como posible cristal, ketamina y pastillas de éxtasis. Se solicita entonces una unidad canina de la Policía Municipal que, sin embargo, no encuentra más droga que la localizada por los agentes.

Por todos estos motivos, los agentes proceden a la detención de esta persona, un joven de origen peruano nacido en 1994 al que se le acusa de un delito contra la salud pública y también otro por atentado contra la agente de la autoridad. A la otra persona interceptada tras comprar cocaína se le levantó un acta por tenencia de droga.