Detenido un hombre por tenencia ilícita de casi 20 armas de fuego que escondía en una finca Colmenar Viejo

Imagen de archivo de agentes de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre acusado de la presunta tenencia ilícita de casi una veintena de armas de fuego y municiones que escondía tanto en una finca situada en la localidad madrileña de Colmenar Viejo, como en un domicilio en el municipio de Mora, en la provincia de Toledo.

Las investigaciones se iniciaron después de la detención de otro varón en Colmenar Viejo el pasado mes de febrero, de quien se sospechaba que modificaba armas de detonadoras para hacer fuego real y posteriormente las vendía por Internet, según un comunicado del Instituto Armado.

Con el avance de las pesquisas se ha podido identificar a otro hombre que estaría comprando armas de fuego, armas inutilizadas y componentes esenciales de estas. En los registros se incautaron ocho armas cortas, seis largas y una pistola y tres escopetas de aire comprimido.

También se encontraron componentes para modificar o ensamblar armas de fuego, diferentes cartuchos y municiones junto a otras cuatro armas blancas y una defensa extensible. El detenido fue puesto a disposición judicial acusado de delitos de tenenecia, depósito y tráfico ilícito de armas de fuego y municiones.