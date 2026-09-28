Detenido tras intentar matar a puñaladas a su pareja en su bar en Ciudad Lineal

Vehículo de Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de intento de homicidio y violencia de género tras asestar varias puñaladas a su pareja en el bar que regentaba en Ciudad Lineal y después huir del lugar de los hechos a bordo del vehículo de la propia víctima.

El suceso ocurrió el pasado 5 de septiembre sobre las 2 horas de la madrugada en un bar en la calle Doctor Vallejo, en el distrito madrileño de Ciudad Lineal, hasta donde se trasladaron agente de la Policía Nacional tras recibir en aviso de la alarma del local.

A su llegada, los agentes encontraron tendida en el suelo y rodeada de abundante sangre a la víctima de la agresión, una mujer ecuatoriana nacida en 1980 a la que su pareja habría presuntamente apuñalado, según han informado fuentes policiales.

De acuerdo con el relato de la víctima, el agresor sería su pareja, también ecuatoriano y de 46 años que, tras asestarle varias puñaladas le robó el coche y huyó del lugar, si bien fue localizado poco después por la patrulla policial mientras conducía.

El detenido, que cuenta con antecedentes, ha ingresado en prisión provisional acusado de un delito de violencia de género y homicidio en grado de tentativa. Según informa 'El Mundo', también habría amenazado con acabar con la vida de una de las hijas de la víctima.