Detenido un joven con más de 21 gramos de tusi cuando intentaba entrar al recinto de las fiestas del barrio del Pilar

Archivo - Arrestado por la Policía Municipal de Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención de un joven al que sorprendieron con más de 21 gramos de la sustancia estupefaciente tusi, también conocida como cocaína rosa, cuando intentaba acceder al recinto de las fiestas del barrio del Pilar, en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de octubre sobre la 1.30 horas, cuando agentes municipales encargados de la seguridad en la zona se percataron de la presencia de un joven en actitud sospechosa y que portaba una riñonera, según han informado fuentes policiales.

Los agentes le registraron la riñonera, donde encontraron siete pequeñas bolsas transparentes con cierre hermético y una sustancia rosa en su interior, así como unos 545 euros en efectivo. Tras estos hallazgos, procedieron a un registro más exhaustivo del sospechoso, encontrándole otra bolsa grande con más sustancia en su interior.

La Policía Municipal se incautó de estas bolsas y procedió a su pesaje, resultando que las bolsas pequeñas contenían unos 7,25 gramos de tusi y la bolsa grande otros 14,5 gramos. El sospechoso, un joven colombiano de 2005, fue detenido ante un posible delito contra la salud pública.