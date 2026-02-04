Detenido en Leganés un hombre acusado de robar en más de 20 coches para sustraer balizas V16

Archivo - Baliza V16 de emergencia para vehículos, a 21 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado este miércoles de la reciente detención de un hombre acusado de más de una veintena de delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos, de los que sustraía varios objetos, especialmente balizas V16.

La Brigada Local de Policía Judicial de Leganés inició una investigación en torno al robo en un total de 21 coches en la ciudad, y una vez avanzadas las pesquisas se logró determinar que el autor de todos estos delitos sería la misma persona.

En todos los casos el 'modus operandi' era similar, consistiendo en la fractura de uno de los cristales de las ventanillas de los turismos para sustraer los objetos alojados dentro, especialmente las citadas balizas V16.

Tras identificar al posible autor de los hechos, la Policía Nacional estableció un dispositivo especial de localización que culminó el lunes de esta misma semana con la detención de un hombre al que se acusa de 21 delitos de robo con fuerza en el interior de vehículos y otro de estaba por el uso indebido de tarjeta bancaria.

Una vez arrestado, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial.