Detenido en Madrid un conductor de VTC con casi 9 kilos de hachís en el coche

Droga y dinero en efectivo incautada a un conductor de VTC en Fuencarral-El Pardo - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha detenido a un conductor de un vehículo de transporte con conductor (VTC) en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo tras descubrirle en el interior del coche casi nueve kilos de hachís y más de 600 euros en efectivo.

Los hechos se produjeron sobre las 22 horas del pasado 16 de abril en la calle Sarriá del citado distrito, cuando una patrulla de agentes municipales observaron un vehículo VTC estacionado irregularmente en la calzada y obstaculizando el paso.

Transcurrido y tiempo, y en vista de que el conductor no había movido el vehículo, los agentes procedieron a dar el alto al vehículo e identificar a su conductor, momento en el que ser percataron de un fuerte olor a droga que emanaba del interior.

Los agentes de Policía Municipal de Madrid procedieron entonces al registro del vehículo, encontrando en la zona del copiloto varias bolsas blancas de distintos supermercados con paquetes de hachís en su interior envueltos en film transparente.

En total los agentes contabilizaron hasta 90 paquetes individuales --que sumaban un total de 8,8 kilos-- a los que además habían impreso como un logotipo. En la zona del copiloto también encontraron un bolso con algo más de 600 euros en efectivo.

Por estos hechos el conductor, un varón de 1993, fue detenido por posible delito contra la salud pública, mientras que el vehículo fue recogido por la grúa por orden de la Policía Municipal.