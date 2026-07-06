Detenido en Madrid por transportar cocaína y pastillas en un compartimento oculto en la radio de su coche

Archivo - Agentes de la Policía Municipal de Madrid junto a un coche patrulla - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Madrid ha informado de la reciente detención de un hombre en el distrito de Chamberí después de descubrir que transportaba varios gramos de cocaína, pastillas y cristal en un compartimento secreto en la radio de su coche, así como bajo el asiento del conductor.

Los hechos se produjeron el pasado 23 de junio sobre las 21 horas en las inmediaciones de la calle Monteleón, cuando un indicativo de Policía Municipal se percató de la presencia de un vehículo parado frente a un vado. Al acudir a notificarle la infracción al conductor en el vehículo, este arrancó sin mediar contacto con los agentes.

Uno de los policías consiguió interponerse en la trayectoria del coche, evitando su huída, y al preguntar por los motivos del estacionamiento y el intento de marcharse del lugar apresuradamente, el conductor dio una versión inconsistente y en evidente estadio de nerviosismo, han señalado fuentes municipales.

En este contexto, los agentes procedieron a registrar al individuo, al que no encontraron objetos sospechosos en su posesión, si bien este miraba repetidamente el interior del vehículo, a la zona de la radio. Uno de los agentes comprobó entonces que el embellecedor de esta parte del coche estaba roto y mal colocado.

En ese momento apareció en una lugar de los hechos una unidad canina de la Policía Municipal que había sido solicitada para registrar el vehículo. Así, uno de los perros marcó precisamente la zona frontal del habitáculo, donde se ubica la radio, así como en los pies del asiento del conductor.

Los agentes procedieron entonces a registrar esta zona, levantando el embellecedor de la radio y encontrando hasta diez sobres con más de 43 gramos de cocaína en pequeñas dosis, cerca de 24,6 gramos de pastillas y otros 14,9 gramos de cristal. Además, había hasta 1.220 euros en billetes.

Por todos estos hechos, la Policía Municipal de Madrid procedió a la detención del sospechoso, un joven colombiano de 1995, ante un presunto delito contra la salud pública.