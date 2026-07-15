Detenido un menor de edad por robar mediante el 'mataleón' a personas mayores en Majadahonda

Detención de un menor de edad acusado de atracar a ancianos mediante el 'mataleón' en Majadahonda - GUARDIA CIVIL

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un menor de edad acusado de asaltar a ancianos en la localidad madrileña de Majadahonda a través de la técnica conocida como 'mataleón' para hacerse con sus joyas, teléfonos móviles y otros objetos de valor que llevasen encima.

La investigación comenzó el pasado 3 de mayo, cuando se produjo el primero de los robos. El ahora detenido seleccionaba a sus víctimas, en su mayoría personas de avanzada edad, y los seguía hasta los portales de sus domicilios o aparcamientos subterráneos.

A continuación se abalanzaba sobre las víctimas para arrancarles cualquier cadena que pudieran llevar en el cuello, o hacía uso del citado 'mataleón', según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Avanzadas las pesquisas se pudo identificar al presunto responsable de los hechos, un varón menor de edad al que se le acusa de cinco supuestos delitos de robo con violencia e intimidación.