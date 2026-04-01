Un detenido tras un nuevo caso de quema de contenedores en el centro de Madrid

Archivo - Imagen de archivo de un contenedor quemado en Madrid - POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un varón como presunto responsable de los delitos de incendio y daños sucedidos en la tarde del miércoles en el distrito Centro de Madrid, donde se registró un nuevo caso de quema de contenedores que preocupa al Ayuntamiento de la capital.

Los hechos se produjeron en torno a las 15 horas, cuando la Policía recibió un aviso por un incendio en varios contenedores en la calle Princesa. El fuego había provocado una gran cantidad de humo y además había causado daños en la fachada y cristalería de un local cercano. A los minutos, recibieron otro aviso en la travesía Arenal y en la calle Caños del Peral.

Horas después, sobre las 19 horas, agentes del Grupo Operativo de Respuesta - FOCUS, en colaboración con el Grupo de Atención al Ciudadano, localizaron en la plaza de Santo Domingo a una persona en actitud huidiza que, al percatarse de la presencia policial, se sentó repentinamente y cogió un libro para tratade de pasar desapercibido, según informa la Policía en un comunicado.

Sin embargo, este hombre cumplía con las características del sospechoso que se le había dado a la Policía, por lo que los agentes solicitaron su identificación y registraron sus pertenencias. En la mochila encontraron varias prendas de ropa, papel higiénico y un mechero largo de cocina.

Las averiguaciones en el propio lugar permitieron comprobar que este sospechoso era realmente el responsable de la deflagraión del fuego provocado en el mobiliario urbano, por lo que se procedió a su arresto ante un posible delito de incendio y daños.

"NO ES SIMPLE VANDALISMO"

Por su parte, la vicealcaldesa de Madrid y delegada del Área de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ha confirmado esta detención y ha aprovechado para poner en valor tanto la labor policial --conjunta entre la Policía Nacional y la Municipal-- como el valor de la información que arrojan las cámaras de seguridad de la ciudad.

Sin embargo, Sanz ha incidido en que la Policía Municipal sigue trabajando porque "evidentemente hay más implicados" en la quema de contenedores, un suceso que se ha repetido en la capital a lo largo del mes de marzo y que "no es una gamberrada" ni "simple vandalismo", sino que son actos que "ponen en riesgo la seguridad y la integridad de las personas".

"Se han quemado coches, además de los propios contenedores, edificios que estaban cercanos se han visto afectados y por lo tanto, ya les digo, vamos a seguir trabajando para detener a todos y cada uno de los que han participado en esta quema de contenedores", ha remachado.