Detenido en Pinto un hombre por robar en coches aparcados en la estación de Cercanías

Estación de Cercanías de Pinto - AYUNTAMIENTO DE PINTO

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pinto, en colaboración con la Guardia Civil, ha detenido a un individuo acusado de cometer delitos de hurto en vehículos estacionados en el aparcamiento de la estación de Cercanías de la localidad.

Los agentes de ambos cuerpos establecieron un dispositivo de seguridad el pasado 4 de abril que, gracias también a la colaboración ciudadana, se saldó con la detención del sospechoso, según ha informado la Policía en su perfil en la red social 'X'.

Al parecer, el individuo fracturaba las ventanas de los coches estacionados en el aparcamiento para robar en su interior. La Policía Local ha aprovechado para subrayar su compromiso con la seguridad de Pinto y ha agradecido la "fundamental" colaboración ciudadana.