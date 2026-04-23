Un detenido por poner a la venta más de 50 cámaras de vídeo robadas de la Universidad Rey Juan Carlos de Móstoles

Archivo - Imagen de archivo del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). - URJC - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que había puesto a la venta en internet más de 50 cámaras de videovigilancia que habían sido previamente robadas en las instalaciones del campus de Móstoles de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

La investigación comenzó a mediados del pasado mes de marzo, después de que la Policía recibiera una denuncia interpuesta por el centro universitario afirmando que le habían sido sustraídas un total de 59 cámaras de vídeo de uno de sus edificios en Móstoles.

Las pesquisas permitieron constatar que desde el perfil de una plataforma digital de compra-venta de artículos se estaban ofreciendo a la venta este material sustraído, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Las investigaciones facilitaron finalmente localizar estos objetos en el domicilio de un varón en la localidad de Alcalá de Henares. Así, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio el pasado 15 de abril, incautando allí gran parte de las cámaras.

Las 52 cámaras incautadas están valoradas en 40.000 euros y fueron entregadas de vuelta al centro universitario. Al detenido, a quien además encontraron más de 21.000 euros en efectivo en su vivienda, se le acusa de un presunto delito de receptación.