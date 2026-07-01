Detenido el presunto agresor de un hombre apuñalado en plena calle en el distrito de Usera

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MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención del presunto agresor de un hombre que el martes por la tarde resultó herido de gravedad tras recibir una puñalada en el abdomen en plena vía pública en el distrito madrileño de Usera.

Los hechos ocurrieron sobre las 20 horas en la calle Cristo de la Victoria, hasta donde se trasladaron los agentes tras recibir un aviso de vecinos de la zona alertando de la presencia en la calle de un hombre con una herida de arma blanca.

La víctima, un hombre de mediana edad, resultó herido de gravedad y tuvo que ser atendido por sanitarios de Samur-Protección Civil, que tras estabilizarlo, le trasladaron con pronóstico grave el hospital por una herida en el abdomen con evisceracion.

La Policía Nacional se hizo entonces cargo de la investigación y se inició un operativo para identificar al autor de los hechos, quien fue localizado poco después en las inmediaciones, según informa el Cuerpo en un comunicado.

El sospechoso reconoció haber apuñalado a la víctima tras una discusión. Por estos hechos, fue detenido como presunto responsable de un delito de homicidio en grado de tentativa y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.