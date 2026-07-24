Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 19 años el martes en Tetuán

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Policía Nacional ha detenido al presunto autor del apuñalamiento la madrugada del martes a un joven de 19 años en Tetuán que fue trasladado en estado grave a La Paz.

Según ha destacado el cuerpo en un comunicado, la identificación del presunto autor tuvo lugar apenas 24 horas después de que se encontrara a las 4 horas del martes a la víctima en la vía pública con heridas por arma blanca.

A su llegada, los agentes apreciaron que sangraba abundantemente por una de las heridas y observaron que dicha herida presentaba una fuga de aire. Ante ello, procedieron a aplicarle un parche torácico, logrando cortar la pérdida de aire y contener la hemorragia hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Unas 24 horas después, agentes acudieron en el mismo distrito a otra intervención tras ser alertados de que un hombre estaba pegando a una mujer. Al llegar al lugar, los indicativos localizaron a un varón escondido bajo un vehículo para evitar ser identificado y comprobaron que se trataba del presunto responsable de la agresión ocurrida el día anterior.

En el momento de la detención mostró gran agresividad y se resistió, por lo que además del delito de tentativa de homicidio, también se le imputan un delito de violencia de género y otro de atentado a agente de la autoridad. El detenido fue puesto a disposición judicial.