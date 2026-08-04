Detenido el responsable de quemar siete coches y motos en Vallecas en los últimos meses

Motocicleta calcinada en Madrid - POLICÍA NACIONAL

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la reciente detención de un hombre acusado de siete delitos de daños por incendio de vehículos estacionados en la vía pública a lo largo de los últimos meses en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Las investigaciones comenzaron después de que cuatro vehículos ardieran en la madrugada del 20 de febrero en la calle Gerardo Diego y Carlos Solé. Avanzadas las pesquisas, los agentes vincularon estos hechos con otro incidente similar en la calle Escritor el 23 de marzo.

Pasados los meses, el pasado 29 de julio se registró un nuevo suceso en el que ardieron dos motocicletas estacionadas en la avenida Pablo Neurda. Los investigadores lograron identificar y localizar al presunto autor de los hechos, informa la Policía en un comunicado.

Así, el sospechoso fue detenido el 30 de julio acusado de un presunto delito de daños por incendio, imputándole los tres hechos delictivos en los que habían sido calcinados siete vehículos, además de daños estéticos en turismos anexos y en la vía pública. Por estos hechos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.