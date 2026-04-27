Detenido por robar en un banco de Puente de Vallecas y esconder el botín en un cubo de basura

Botín de 800 euros y dos móviles incautados al ladrón de un banco en Puente de Vallecas - POLICÍA NACIONAL

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre acusado de cometer un delito de robo con violencia en el interior de una entidad bancaria situada en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, de donde se llevó unos 800 euros en monedas que escondió en un cubo de basura.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de abril, cuando una patrulla acudió al lugar donde al parecer se estaba llevando a cabo un robo. A su llegada, los agentes se percataron de que la puerta de acceso al banco estaba forzada y el interior revuelto, según ha informado la Policía en un comunicado.

Tras realizar varias batidas por la zona, la Policía localizó finalmente a un hombre que arrastraba un cubo de basura por la vía pública y en cuyo interior había escondido una bolsa de caudales de un banco con una gran cantidad de monedas y dos teléfonos móviles.

Por estos hechos, el varón fue detenido como presunto autor de un robo con fuerza, incautándole más de 800 euros en monedas y pasando posteriormente a disposición de la autoridad judicial.